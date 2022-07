Puiduvargad tühjendavad RMK lõkkeplatse

RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo sõnas, et lõkkeplatsidelt on lõkkepuude vargusi ette tulnud igal aastal. „Rohkem on seda seni juhtunud Lõuna-Eestis, näiteks Valga külje all,” tõi ta näiteks. Sel kevadel ja suvel on lõkkematerjali ära viidud üle Eesti ja küttepuude varastamisest on loodusvahid teada andnud nii Põhja-Eestis kui ka saartel. „Tegelikult on meie loodusvahid seda täheldanud üle Eesti, meid tegi eriti murelikuks olukord jaanipäeva eel,” lisas ta.