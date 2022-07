Põldmari pakatab vitamiinidest

Paraku näeb isegi kokaraamatutes vale nimetust või tõlget väga sageli. Ingliskeelne blackberry, mida eesti keelde tõlgitakse sageli kui põldmari, on tegelikult põõsasmurakas. Põldmari on aga inglise keeles dewberry. Poes põldmarja nimetuse all müüdavad viljad on enamasti hoopis aedmurkad ehk pamplid.

Heal lapsel mitu nime

Põldmari on levinud Kesk-Euroopast Kaukaasiani, Lääne-Siberis, Kesk- ja Väike-Aasias. Maarjamaal leib seda lubjarikkal mullal metsaservadel, lagendikel, teeservadel, puisniitudel ja põldude ääres eelkõige Põhja- ja Lääne-Eestis, mujal paiguti. Marju tuleb korjata käsitsi ja ettevaatlikult, sest küpsed viljad võivad katki minna. Täiesti küpsed marjad on tumedad ja vetruvad ning tulevad kergesti varre küljest lahti. Põldmarjade säilivusaeg ei ole pikk, seega tasuks need kiirelt ära tarvitada ja neid iga päev korjata.

Rahvapäraselt on põldmarja nimetused marivars, põldvääne ja karumari. Huvitav on fakt, et põldmari ei olegi tegelikult mari, vaid selle vili on koguluuvili. Iga koguvilja terakese ehk osaluuvilja sees on luu, nagu näiteks kirsil ja ploomil.

Ohtralt vitamiine ja mineraalaineid

Põldmari on küll võrreldes rabamurakate ja vaarikatega vähem hinnatud, ometi on temas rikkalikult vitamiine ja mineraalaineid. Selles leidub A-, C-, P-, E- ja mõningaid B-grupi vitamiine, samuti magneesiumi, naatriumi, rauda, kaltsiumi, fosforit jt mikroelemente. Marjad sisaldavad ka looduslikke antibiootikume, kiudaineid ja aminohappeid.