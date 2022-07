Digiloomad päästavad pärisfarme

Sisuliselt on digiloomade näol tegemist virtuaalsete väärtpaberitega, mida tootja saab emiteerida vastava platvormi kaudu. Nõnda tekib rahastamiskanal, mis on eriti vajalik just väiketootjatele, kelle puhul ajast aega on eksisteerinud probleem, et neil puudub ligipääs finantskapitalile: pangad lihtsalt ei anna mõneks tegevuseks laenu.