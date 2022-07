Selleks et suurendada oma võimalusi õnnelikuks ja täisväärtuslikuks eluks, võiks kaaluda kolimist ühte maailma kõige külmemasse ja pimedamasse riiki. Alates 2012. aastast on õnnelikkuse raportis (The World Happiness Report) järjestatud enam kui 150 riiki eluga rahulolu järgi. Nelja viimase aasta jooksul on esikohta selles edetabelis hoidnud Soome.

Soomlased ise on eriti imestunud. «Meie minapilt on ju introvertne ja melanhoolne,» ütleb Soome Aalto ülikooli juures töötav filosoof ja psühholoog Frank Martela. Üllatav on ka, et kuigi riik on heaolu edetabelite tippu tõusnud, pole sealse majanduse areng märkimisväärselt muutunud.