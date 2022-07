Laupäeval kell 15.08 sai päästeamet teate, et Ülenurme lennuväljal on autode kiirendusvõistluse ajal kokku kukkunud kahetasandiline publikutribüün. Päästeameti andmeil said õnnetuses viga kaks täiskasvanut ja kaks last, vigastused polnud tõsised. Täiskasvanutele anti kohapeal esmaabi ning lapsed viidi kiirabi­autoga haiglasse tervisekontrolli.