KATSE: Kodune seenekasvatus päädis maitseelamusega

Tallinnas Mustamäel asuv Scandic Organic pakub kodus kasvatamiseks seenekasvatuskarpe. Igaühel on võimalus nendega tuua tuppa tükike loodust, nagu lilli või muid taimi kasvatades. Ühed lihtsamad seened, mida kasvatada, on hall, kuldne ja roosa austerservik. Need on vähenõudlikud seened. Veel on valikus lõvilakk. Kui seenekarp tellida, võib seda veel nädala jagu hoida toatemperatuuril. Mõne seene võib ka külmkappi panna, jahedus hoiab kasvu vaos, aga mõnel seenel võib madal temperatuur substraadi suretada. Seda tuleb pakendilt jälgida. Substraat ise koosneb veest, põhust, kohvist, teraviljast ja seenemütseelist.