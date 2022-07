Viljakasvatajatel pole põhjust nuriseda

Esmaspäeval alustasid viljavõtuga Järvamaal Järva-Jaani kandis asuv Paistevälja OÜ ja Imavere kandis tegutsev Mägede OÜ. Nemad alustasid taliodraga. Paistevälja OÜ agronoomi Mihkel Mändma sõnutsi võttis vahepealne põud küll vilja valmimise ebaühtlaseks, aga oodata pole siin enam midagi. Seda mitte seetõttu, et naabrid alustasid juba eelmisel nädalal, vaid et viljavõtu konveier sujuks. „Põllumees sellistes tegevustes nagu viljavõtt küll naabreid jälgida ei saa, siin tuleb otsused teha ikka oma põldude järgi,” sõnas ta. Paistevälja osaühingus tuleb vilja võtta 1200 hektarilt.

Mägede OÜ juht Raido Allsaar ütles, et viljavõttu alustati esmaspäeval ja esimene saak on soliidne, tublisti üle kümne tonni hektarilt.

Päris valmis pole tera veel temalgi, kuid võtmisega tasus siiski alustada. „Täna (esmaspäeval – toim.) lõunast alustasime ja esimesed saagidki on soliidsed, tublisti üle kümne tonni hektarilt. Pole põhjust nuriseda, pigem tasus oodata,” lausus Allsaar naeratusega hääles. Et kokku on osaühingul teravilja all 1300 hektarit, on Allsaare sõnutsi nüüd tööjärg ees kuni sügiseni.