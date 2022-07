Avatud talud möödusid vähema rahvaga

Laupäev algas neile üsna hirmuäratavalt, kell 4 lõi välku ja müristas nii mis kole ja sadas mitu tundi ladinal vihma. See tegi pererahval olemise üsna kõhedaks, sest ettevalmistusi oli tehtud palju. Peljati, kas vihmase ilmaga üldse inimesi tuleb. Kuid hirm oli asjatu. Perenaise arvestuse kohaselt jäi külastajaid eelmise aastaga võrreldes vähemaks 300 inimese võrra, kuid see oli neile pigem meeldiv.

Kuna perenaine Kaire Tähe on tuntud ka Magusa Maailma nime alt pagaritoodete tootjana, kippus enamik külastajaid siduma neile tuleku lõunasöögiajaga. Nii oli kell ­12–15 neil talus päris hullumaja, seda just laupäeval.

Opi talu on tunnustatud Eesti kaunima kodu tiitliga, seepärast küsiti palju aias kasvavate taimede ja perenaise kastimajanduse kohta. „Kes meie tallu juba tuli, see veetis siin aega kohe pikemalt,” sõnas ta. Selle sisse kuulus ka kohvipaus perenaise kondiitritoodetega, mida võeti lahkudes teele kaasagi. Oli seltskondi, kes teatasid tulekust ette ja palusid menüüst valikut tehes laud ette katta. Pererahvas tegi seda rõõmuga, sest avatud talude päev neile seda tähendabki, et kõik tulijad on oodatud. Ka siis, kui nad saabuvad märgitud lõpuajast (kell 17) hiljem.