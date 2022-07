Vihm päästis porgandisaagi

Autotäis kaupa pealinna

Sama päeva hommikul läks Kopra Sahvri auto mahekaubaga Tallinnasse. Peal oli 400 kilo kartulit, lisaks porgandit, mugulsibulat, kurki, suvikõrvitsat. Enne oli kaubaveol pikem paus, sest vahepeal ei olnud midagi eriti viia. „Sõit on nüüdseks nii kallis. Saja euroga enam hakkama ei saa. Summa peab olema piisav, et tasuks minna,” nentis Reet. Sõite tehakse selleks, et mitte oma erakliente kaotada, kes on harjunud mahekaupa ostma. Enamik Kopra Sahvri toodangust müüakse Lõuna-Eesti Toiduvõrgustiku kaudu. Kaup läheb Selverisse, Prismasse, Coopi ning Kaubamajja Tallinnas ja Tartus.