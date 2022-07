Jaan Tekko: Keegi ei kaevanud kraave, et seal võsa peale kasvaks

„Nii kaua, kui toitu on vaja, peab seda saama kasvatada ja maaparandus peab olema seda toetav tegevus, muidu on meil põllupidamine üsna võimatu,” rõhutab Jaan Tekko.

Kas teie perefirma kasutuses põllumaadel on maaparandus tehtud?

Ei ole. Peaaegu pool on veel vaja üle käia. Need maad, mis oleme saanud osaühingu kasutusse järjest juurde, on olnud korrastamata pärast nõukogude aja lõppu, mil majandis hoiti kraavid puhtad ja tehti süsteemide hooldust.