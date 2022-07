Uued sordid põldudel: kikerhernes, õlikanep, valge sinep ja keerispea

Speltanisu ehk okasnisu (Triticum aestivum subsp. spelta) on üks vanemaid teravilju, millest on aretatud ka harilik nisu. Ajalooliselt on speltanisu olnud üks peamiseid toiduteravilju 1800. aastate lõpul. Okasnisu erineb selle poolest, et tema tuum on tugevalt väliskesta küljes kinni. Speltanisu tervislikke omadusi on tutvustanud Saksamaa abtiss Hildegard von Bingen, kes elas aastatel 1098–1179. Speltanisu toiteväärtus on kuni kaks korda suurem kui nisul. Tema teradest tehtud jahu on täisterajahu omadustega, sellega tuleks küpsetades arvestada. Speltajahu sobib hästi lame­leiva, karaski ja sepiku küpsetamiseks, kuna spelta kleepvalgu omadused on pisut kehvemad kui tavalisel nisul. Lisaks saab speltahelvestest teha maitsvat hommikuputru. Speltanisu sobib hästi ka maheviljelusse.