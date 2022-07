Aianäitus vihjab, kuidas loodus linna tuua

Floriade Expo 2022 seekordne teema on „Kasvatades rohelisi linnu”, kus keskendutakse võimalustele, kuidas muuta elukeskkonda rohelisemaks, kasvatada (toidu)taimi linnas ning tunda end samal ajal loodusega harmoonilises kontaktis. Jätkusuutlikkus on sõna, mida kasutame oma kõnepruugis järjest enam ja mitte ainult aiandusest rääkides. Inimestele on tähtis, et meie planeet suudaks pöörlemist jätkata ka tulevikus.

Haljastatud seinad

Sellest tulenevalt on isemajandamine ning innovaatilisus, looduslähedus ja taaskasutus vaid mõned märksõnad, mis Floriade näituse tarbeks ehitatud näidisaedu iseloomustavad. Enam kui 400 tootjat, ettevõtjat, kasvatajat ja arendajat on välja töötanud ja üles ehitanud oma nägemuse rohelisest tulevikulinnast. Tipptasemel kasvuhooned, päikesepaneelidega kaetud majakatused, vertikaalhaljastatud hooneseinad, pilkupüüdva kirevad suve- ja püsi­lilled ning leidlikult haljastatud konteinerid – vaatamist, katsumist ja uudistamist leidub igale maitsele. Tegevusi on nii lastele kui täiskasvanutele, programmid ja näitused vahelduvad, pakkudes lisaks püsinäitusele meeliköitvaid hetki kogu kuue kuu vältel, mil ta avatud on. Floriade tegijad soovivad inimesi inspireerida ning panna kõiki rohelisemalt ja tervislikumalt elama.

Näitus on avatud 9. oktoobrini. Foto: Liisi Kont