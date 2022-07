NÄDALA LOOMAAED ⟩ Jääkarud võtsid pruukosti otse pealtvaatajate ees

Loomaaed on külastajaist tulvil ja on hästi tore, et sel nädalal on lapsed loomaaeda toetanud. Väike Lennart kinkis oma sünnipäeva puhul loomaaia leemuritele toidu ostmiseks suure purgitäie münte, üle 50 euro, mille ta ise oli kogunud. Laura, Triin ja perevanem Monika aga tõid loomaaia väravasse kotitäie omakorjatud pärnaõisi meie vastsele asukale kaksvarvas-laisikule.