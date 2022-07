Eesti inflatsioon juba 23%, inimesed ei tea enam, kust kokku hoida

Swedbanki andmetel oli juulis hinnatõus 23 protsenti, juunis oli see protsent 22. Eurostat annab pisut täpsema numbri: 22,7%, aga selliste arvude juures ei ole enam mõtet komakohta taga ajada. Selge on, et selline hinnatõus lööb valusalt inimeste rahakoti pihta ja mõjutab tervet majandust.

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik rääkis, et nende panga klientide netopalk on tõusnud kaks korda aeglasemalt, 11 protsenti.

«Ka pensionide tõus ei ole suutnud hindade kasvuga sammu pidada. Hinnatõus on keskmisest veelgi suurem väiksema sissetulekuga peredes, kus hinnatõusu peasüüdlased, elektri- ja küttearved, moodustavad pere eelarvest suurema osa,» nentis Elmik.

Elmik tõi välja ka teisi murelikuks tegevaid näitajaid: jaemüügi maht kahanes juunis aasta varasemaga võrreldes protsendi jagu.

«Selle põhjuseks on esmatarbekaupade – toidu ja autokütuse – ostukoguste vähenemine. Tarbimist on mõnevõrra suurendanud Ukraina sõjapõgenikud. Sõjapõgenikke on Eestisse jõudnud 48 000 ehk Eesti suuruselt kolmanda linna Narva jagu. Tarbimise kasvu pidurdab turismisektori aeglane taastumine. Välisturiste on Eestis ligi poole vähem kui enne koroonakriisi algust,» rääkis Elmik.

Samas viitas Elmik, et kui võrrelda ülikiire hinnatõusuga, on müügimahtude kahenemine siiamaani veel tagasihoidlik. «Sügisel kukuvad tarbimise mahud ilmselt rohkem, kuna suuremad küttearved tahavad maksmist,» ennustas Elmik.

Teadmine, et ka euroalal tuli ära kõigi aegade inflatsioonirekord, 8,9%, on eestimaalastele väike lohutus. Eestis on inflatsioon ligi kolm korda sellest numbrist suurem. Juunikuus oli euroala inflatsioon 8,6%. Sarnaselt Eestile on kiire hinnatõusu taga eelkõige energiahinna kallinemine.