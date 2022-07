Triin Eliis töötab suvel Ülemiste Reservedis. «Mind huvitab mood ja mulle meeldib inimestega suhelda,» põhjendas noor oma valikut. Teenindajana töötav Triin Eliis on oma töökoha ja palgaga väga rahul, kuid konkreetset palganumbrit avaldada ei soovi. Tööpäevad on tal sõltuvalt graafikust kas kuue- või üheksatunnised. Mõnikord tuleb ette ka stressirohkeid olukordi, näiteks kui poes on palju rahvast, aga see tüdrukut ei heiduta. Töökollektiiv on väga toetav ja koos saadakse kõigega hakkama, rääkis Triin Eliis.