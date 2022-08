Majanduskriisiks valmistumine algab mõtteviisist

Ent neid uudiseid võiks palju muretumalt jälgida, kui oleksime piisavalt rahatargad. Paraku aga ei ole. Swedbanki hiljutise uuringu järgi on 70 protsendil inimestest sääste vähem kui ühe kuu sissetuleku jagu ja samas näivad inimesed olevat ülemäära optimistlikud nii oma sissetulekute kui ka eluea asjus. Selles pole muidugi midagi üllatavat: teoorias teame kõik, et majandus – nagu ka muu elu – käib üles-alla. Vahel on head ajad ja siis tuleb end kokku võtta. Ometi on kauge ja võimalik, et tume tulevik eri põhjustel meie mõtlemises tagaplaanile surutud.