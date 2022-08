Citroën C5 Aircross sai moodsa näo ja pistikust laadimise

Mahukad linnadžiibid meeldivad eurooplastele. See lihtsalt praegu on nii. Võtke või jätke. Citroën on müünud 325 000 C5 Aircrossi, neist 245 000 on jäänud Euroopasse. See teeb enam kui kolmveerand kõigist C5 Aircrossidest, mis Prantsusmaal Rennes’i tehase koosteliinidel alates 2018. aastast on valminud. Nelja aasta eest alustanud mudel jõudis nüüd kerge värskenduse ja ajakohastamiseni.