Närvekõditav lohesurf paneb kannatuse proovile

Õppelohe erineb nii-öelda päris lohest peamiselt suuruselt. Õppelohe pindala on kaks ruutmeetrit, mina pean aga sõitma 11-ruutmeetrise lohega. Raigo räägib, et mida suurem on lohe enda pindala, seda rohkem jõudu tal on. Õppelohe küljes on kaks nööri ehk liini, mis kinnituvad poomi, sisuliselt lohe rooli külge. Pikliku kummist pulka ühele või teisele poole kallutades hakkab lohe õhus inimese liigutusi peegeldama. Pisike õppelohe sikutab mind äkiliste liigutustega edasi-tagasi mööda kuuma liiva, kogu keha nõksub kaasa. Vaatan rannal lamavat sinirohelist lohet, millega mõne hetke pärast vette pean minema. Algne enesekindlus sulab nagu varakevadine lumi.