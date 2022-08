Reostunud jõe kõrval elavad inimesed: mis saab edasi?

Lustiveres järve lähistel elav Toivo Tõnson korjas veest reede hommikul veel tosin kala ja nentis, et suurem jagu neist on juba vees lagunema hakanud, seega ühes tükis on neid keeruline kätte saada.

Üle-eelmisel nädalavahetusel Kalana suurfarmist jõkke voolanud silomahla tekitatud reostuse esimesed tagajärjed on küll likvideeritud, kuid kohalikud on endiselt teadmatuses, mis saab edasi. «Millal võime siia ujuma minna? Kas selle veega on ohutu taimi kasta?» küsis Lustivere järve kõrval elav Maidi Mägisoo. «Loodetavasti on proovide vastused lihtsalt leitavad ja arusaadavad,» lisas Mägisoo.