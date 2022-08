Papagoi Jaco Šiva, halli värvi, sisemiste vaevuste tõttu veidi kitkutud punase sabaga, hüüdis meile: «Pakaa-pakaa» ja istus õrrele, et meid jalutuskäigult tagasi oodata. Šiva on oma tõu poolest pikaealine. Ta elab vabalt kõik üle, sealhulgas Putini. Tema näeb tuleviku Venemaad. Aga kas ta näeb ka meid?

Iga venelane kardab oma riigi piiri ületada. Seal võidakse temalt ähvardavalt küsida: «Kes sa selline oled?» Ja piirivalvurit ei rahulda mitte ükski vastus. Sõda on täies hoos, Mariupolist pole enam midagi järel, aga piir on veel lukust lahti, võib läbi lipsata, kuigi tundub nii, et kohe-kohe läheb ta kinni, kui on toimunud puhastus – nagu ütles seesama tsaar – viiendast kolonnist, rahvuslikest reeturitest, välisagentidest. Tegelikult vabaneb ta üldinimlikest väärtustest, kinnitades patsaanlikke tõekspidamisi, et meie hoov on tervest maailmast üle.