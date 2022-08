Peatoimetaja kolumn ⟩ Kas sai selgeks, et Eesti Vabariigiga ei jamata?

Teisipäeva hommikul kella seitsme paiku alanud punamonumentide demonstratiivne teisaldamine Narvas on tagajärg, mida Narva linnavõim ja sealsed putiniseerunud elemendid on juba pikka aega välja kutsunud. Eesti keeles öeldakse lapsele, et pill tuleb pika ilu peale, kirjutab Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi.