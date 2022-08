Ministri närviproov ⟩ Rahandusminister Eesti Energia hiidkasumist: kavatseme dividendevõtta!

Päeval, mil suur osa Eesti rahvast oli – asjatult – naelutatud elektri börsihinna graafiku külge, kinnitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond), et sügiseseks energiakriisiks on raha juba kogutud ning nentis, et ka tema kavatseb oma elektri börsipaketist loobuda. Minister kõneles varmalt, kuidas valitsus rahvast rusuvat inflatsioonisurvet leevendab, kuid silmas tuleb pidada, et enamik meetmeid hakkab kehtima uuest aastast ning vahepeal tuleb üle elada raske sügistalv ja Euroopa Liidu kiireim inflatsioon. Maksutõusudest ei taha minister praegu midagi kuulda, samuti mitte kärbetest.