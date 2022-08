AK ⟩ Kas Ukraina sõda võiks lõppeda samamoodi nagu Talvesõda?

Kuu aega tagasi pälvis Twitteris suurt tähelepanu Soome parlamendi väliskomisjoni esimehe Jussi Halla-aho kommentaar, milles ta võrdles Ukraina sõda Talvesõjaga. Halla-aho kirjutas, et Talvesõja tulemust ei otsustanud mitte see, et soomlastel lõppesid otsa mehed ja laskemoon, ega ka see, et Stalin ei saanud enam endale selliseid kaotusi lubada. Talvesõja lõpetas see, et lääneriigid ähvardasid sõtta sekkuda.