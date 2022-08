VÕIM JA JULGEOLEK ⟩ Meelis Oidsalu: Ukrainal poleks Venemaa kõrval puhveralana pikka pidu

Kevadest peale oleme lugenud ühismeediast säutse ja postitusi selle kohta, et Ukraina on sõjaliselt valmis NATOga liituma ning et tegemist oleks läbi aegade sõjaliselt kõige tugevama NATO kandidaatriigiga. Praegu kasutab Ukraina NATO kaliibriga moona, mida lastakse NATO riikides toodetud haubitsatest ja raketiheitjatest. Mingit vägede integratsiooni pole vaja teha, sest see on sõja käigus vähemasti sõja materiaaltasemel juba toimunud.