Moskva tuntud ajakirjanikku ähvardab rekordiline vangistus – 24 aastat

Sel nädalal nõudis prokurör sama pikka vangistust Moskva tuntud ajakirjanikule, 32-aastasele Ivan Safronovile. Teda ähvardab absurdne 24-aastane vangistus selle eest, et Venemaa julgeolekuteenistuse FSB meelest andis ta väidetavatele NATO luurajatele edasi salajasi andmeid Venemaa relvajõudude kohta. Safronovi advokaadid ja ta kolleegid on aga veenvalt tõestanud, et kõik need andmed olid vabalt internetis leitavad.