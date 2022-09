AK FOOKUS ⟩ Kaja Mädamürk: matemaatikaärevuse leevendamisel on oluline roll nii õpetajal kui ka psühholoogil

Kooliaasta algus tuletab paljudele lastele ja täiskasvanutele meelde, et kohe varsti on vaja kiiresti ja õigesti arvutama hakata, et tänapäeva maailmas tublisti hakkama saada. Teatavasti on just head matemaatikaoskused need, mis tagavad parema toimetuleku ja ilusama elu. Paraku ei pruugi matemaatikaoskuste olulisuse ja kasulikkuse rõhutamine mõjuda eriti motiveerivalt ja nii mõnigi õpilane tunneb hoopis ebameeldivat ärevust matemaatikatundi astudes.