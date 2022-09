Esmaspäeval uinutati igavesele unele nädalavahetusel õnnetult reieluu murdnud ilves Getter. Tallinna loomaaia ilveste vanuserekordi omanikku 23-aastast Getterit, kes vaatamata jalgade tudisemisele ringi liikuda armastas, ei lastud juba mõnda aega kõrgustesse ronima. Kahjuks ei aidanud see aga õnnetust ära hoida. Tallinna loomaaias sündinud kaunilt tähnilise karvakasuka ning leebe ja uudishimuliku loomuga emailves on kinkinud maailmale viis ilvesekutsikat.

Läinud neljapäeva hommikul tuli magama panna loomaaia kõige eakam jakk Tissa, kes jäi lamama ega suutnud end enam püsti ajada. Tallinnas sündinud 23-aastane emasloom on üles kasvatanud neli vasikat ja tal on viis teise põlvkonna järglast.

Kooli algus on märgatavalt kahandanud loomaaiakülaliste arvu, nõnda et kaksküürkaamelid muhedalt poikvel sui saadavad pilguga pea iga üksikut möödujat. Buhhaara hirved kogunevad ajuti vaiksesse aianurka sügispäikese soojust nautima. Suvekarvas saledaid korsakeid aga on haaranud «kodu korrastamise» maania ja nad kaevavad nii, et liiva lendab.