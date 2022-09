Kristin Tattar tuli Ameerika Ühendriikides peetud võistlusel kettagolfis maailmameistriks. Eestlanna võit oli ülekaalukas ning ta juhtis võistlust algusest lõpuni. Spordiala on teinud viimastel aastatel märkimisväärse hüppe populaarsuses. Kuna Euroopa on astumas harrastajate arvu poolest kettagolfis USA-le kandadele, pole välistatud, et sellest võib saada ka olümpiaala.