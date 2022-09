Koolilõuna pakkujad otsivad hinnarallis kokkuhoidu

Muutused, mis on sellest sügisest tekkinud Võru gümnaasiumi sööklas, on küll väikesed, ent pole direktor Karmo Kurvitsal jäänud märkamata. Koolilõuna järjekorrad on pikenenud ning mustad nõud jäävad laudadele tavalisest kauemaks – küllap sellepärast, et sööklas toimetab varasema kolme töötaja asemel kaks. Hommikusööki, mida saab tunni jooksul enne koolipäeva algust kell pool üheksa ja mida eelmisel õppeaastal sõi 230 õpilasest umbes 30, võtab septembrist veelgi vähem lapsi. Küllap sellepärast, et erinevalt lõunast, mida saab tasuta – riik maksab sellest kinni poole, ühe euro, ja kohalik omavalitsus teise poole –, tuleb hommikusöögi eest tasuda õpilasel omast taskust puhveti kassasse.