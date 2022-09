Igapäevane leivasõda ja «kaamelitatt» on jäänud minevikku

«Meil on alati ka värskeid puuvilju ja lapsed on selle eest väga tänulikud. Samuti meeldib neile see, et suudame pakkuda eri roogi. Meie lapsed söövad nii palju, kui tahavad, portsjoneid me välja ei jaga,» räägib kokatädi ja näitab, et seentega sealihakastme kõrvale saab valida köögiviljadega riisi, tavalise riisi, tatra ja keedukartuli ning kolme salati vahel. Isegi leiba on mitut sorti: must ja peenleib, lisaks sepik. «Koolis käib ka neid lapsi, kellel on diabeet, lisaks laktoosi- või gluteenitalumatus, nendega ma tegelen eraldi. Tean siin kõiki lapsi ja nende probleeme,» mainib Galina.