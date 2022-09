Euroalal on täitmata üks olulisemaid ühisvaluuta kasutamise eeltingimusi. Optimaalse valuutapiirkonna teooria järgi, mis suuresti tõi 1999. aastal Nobeli majanduspreemia Kanadast pärit professor Robert Mundellile, tasub ühist vääringut kasutada piirkonnas, kus see maksimeeriks majanduslikku efektiivsust. Selleks on terve hulk eeldusi.