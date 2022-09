Ameerikas leiutatud elektrivoolu juhtiv rõngasse keeratud vorstjas vidin vähendab haruldaste metallide vajadust tuuleenergeetikas

Need haruldased metallid on ennekõike vajalikud just tugevate püsimagnetite valmistamiseks. Sandia riiklikes laborites Ameerika Ühendriikides on kümnekonna aasta jooksul välja töötatud nutikas lahendus, kuidas pöörlevasse rootorisse juhtida ilma hõõrdkontaktideta voolu ning tekitada elektrivoolu abil püsimagneteist tugevamgi magnetväli. Pöörlev magnetväli aga tekitabki generaatoris elektrivoolu.