AK ⟩ Müncheni julgeolekukonverentsi uus juht putinlikule propagandale poodiumi ei pakuks

Kuid jätkuvalt on tunda – ja see on tõenäoliselt siin teie mulje Saksamaast – et leidub teatud nostalgiat või arvamist, et me peame naasma töötava suhte juurde Putini Venemaaga, et Venemaa on jätkuvalt oluline partner. Teatud poliitmaastiku ja rahva osades leiab sellist mõtteviisi.