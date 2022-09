AK ⟩ Elizabeth II huvitus Peipsi-lähedasest lossist

Saata mõnd fotot või postkaarti Inglise kuningannale polegi nii lihtne, kui arvata võiks. Tõenäoliselt leiate need peagi tagastatuna oma postkastist, kaasas kuningliku protokolliosakonna viisakalt sõnastatud teatis, et «Tema Majesteedil pole kombeks Temale tundmatutelt isikutelt mingeidki kingitusi vastu võtta». Umbes sellesisulise sõnumiku sai Suurbritannia Bonni saatkonna kaudu ka Lüneburgis asuva Nordostdeutsches Kulturwerki (baltisaksa ajaloomälu organisatsioon – toim) omaaegne kaastööline Erik Thomson, kui ta üritas 1970. aastate algul kuninganna nimele teele saata kaht Alatskivi lossi fotot koos väikese Liivimaa kaardi ja lühikese kaaskirjaga.

Lüneburglane ei jätnud aga jonni ja läkitas need fotod uuesti teele, seekord Saksamaa Londoni saatkonna kaudu. Nüüd tuli tal vastust veidi kauem oodata – senikaua, kuni Windsoris veenduti, et ülesvõtete rahaline väärtus on siiski sedavõrd tühine, et kuninganna võiks neid kingitusena aktsepteerida. Peagi valmis kuningliku protokolliosakonna referendil E. M. Westwoodil ka Erik Thomsonile adresseeritud kiri, milles märgiti, et «kuninganna on olnud ülimalt huvitatud nende fotode nägemisest ning ta laseb oma isikliku tänu oma Bonni saadiku kaudu härra Thomsonile edasi ütelda».