Laupäeval minge maaelu uudistama

Päeva üldjuhi Krista Pegolainen-Saare sõnul pakub päev ühe paiga tunnetamiseks kompaktset otseteed – võimalik on näha koole, lasteaedu, potentsiaalseid tööandjaid ja uurida kohapeal elamispindade võimaluste kohta. „Ja mis väga oluline: sa saad tunnetada, millised on need inimesed ja see koht,” täiendas ta.

Maal elamise päev avati aruteludega eile Lääne-Nigula vallas Linnamäe külas Oru kultuurisaalis. Sel aastal on päeva fookuses just elamispindade teema ning ürituse avapäeval jagati Linnamäe Arenguseltsi maja ja üürimaja lugu. Pegolainen-Saar tõi hea näitena välja hiljutise Tõrva koduprogrammi või Türi valla kodutoetuse. „Omavalitsused on aru saanud, et kui nad ise asja eest ei vea, on tulijal keeruline aru saada, kas ta on sinna oodatud,” sõnas ta.