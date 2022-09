Veiseliha küpsetamise põnev maailm väärib avastamist

Peamised toidud, mida kliendid tellivad, on grillil kvaliteetsest veisehakklihast tehtud hamburger ja seašašlõkk. Eestlane on sealiharahvas ja marinaadis seisnud šašlõkk ongi peamine tõmbenumber. Grillija ülesanne on see õige sisetemperatuurini valmis küpsetada, et see jääks seest mahlane.

Võimalik on liha seest saepurulaadselt kuivaks kuumutada või siis väljastpoolt ära kärsatada. Eriti ohtlikud on selles osas marinaadid, mis sisaldavad suhkrut või mett. Neil tuleb kindlasti jälgida, et söed poleks liiga kuumad ega grillrestile liiga lähedal. Kärssamist aitab vältida liha pidev jälgimine ja tihe keeramine.

Kindlasti ei kehti šašlõki puhul reegel, et kümme minutit ühelt poolt ja kümme teiselt ning ongi valmis. Tegelikult on šašlõkitükid enamasti kandilised ja neid tuleb keerata 20 minuti jooksul paarkümmend korda, et iga külg kuuma saaks.