Kartulit pole taasiseseisvunud Eestis kunagi nii vähe toodetud

Mihklikuus säilituskartuli noppijad ei tea öelda, millise keskmise saagi nad saavad või kui kõrgeks krutib sisendite hinnatõus tootja omahinna. Statistikaameti andmetel oli mullu keskmine saak 21 tonni hektarilt. Raplamaa kartulikasvataja, TÜ Talukartul juhatuse liige Kalle Hamburg on saanud rekordsaagi 72 tonni hektarilt, aastate keskmine jääb tal 35 tonni ringi.

Säilitus- ja seemnekartulit kasvatav Hamburg ütles, et tal on kartul maas 30 hektaril ja mugulaid hakkab ta võtma sel nädalal. Sügistöö surus septembri teise poolde ilmataat, sest kevad oli jahe, suvi kuum ning „kartul tegeles kasvamise asemel ellujäämisega”.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadusnõukogu liikmena mainis Hamburg, et ta on kasvatanud ka kodumaiseid sorte, kuid tarbija eelistusi teades paneb maha põhiliselt Saksa päritolu sorte. TÜ Talukartul teeb parima tulemuse nimel koostööd maaülikooli ja taimekasvatusinstituudi teadlastega, ühistu igal liikmel on põllul automaatilmajaam, mis ilmastikuandmetele lisaks prognoosib lehemädaniku levikut ja võimaldab taimekaitset optimeerida.