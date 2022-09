Kes närib augud ubadesse?

Ette ei tea

Kahjuks on nii, et enne ei saagi aru, et kahjur seemnes, kui rohelise seemne lahti lõikad. Mardikas muneb kuni kolme sentimeetri pikkusele kaunaalgmele, munast koorunud vastne on väikene ja närib tillukese augu esmalt kauna sisse, seejärel seemnekestasse, poeb väikesesse seemnesse ja jääb sinna toituma.

Kuna kaun ja seeme kasvavad edasi, siis need väikesed sisenemisavad kasvavad kinni ja ei ole midagi näha, et seemnes keegi toimetab, kuigi vastne võib olla juba kaks sentimeetrit pikk. Enne nukkumist (kui seeme hakkab valmima), närib vastne endale seemnekestasse „akna”, mida on seemnel näha 2–3 mm läbimõõduga ringina. Sellest aknast kumab tumedana läbi must mardikas, kes hiljem sellest aknast väljub.

Suured põllumajandustootjad kasutavad tõrjeks lubatud süsteemse toimega insektitsiide, kuid mardika iseloomuliku elutsükli tõttu on teda tõrjuda keeruline. Praegu ei ole veel väga head lahendust leitud, nentis Narits.

Aukudega seemned võiks külviks kasutada, sest mardika vastne toitub idulehtedest ja idu jäetakse kahjustamata.Seega kuigi idanevus mingil määral langeb, on seeme ikkagi elus. Kui ei teki tõrget, võib aukudega uba ka toiduks tarvitada.

Mardikatega uba ei tohiks aga Naritsa sõnutsi mingil juhul külviks kasutada, sest sellega aitame kahjurit levitada, sellised oad sobivad loomasöödaks jahvatamiseks.

Euroopa Liidu riikides on keelatud müüa elusaid mardikaid sisaldavat seemet, seega võib müügis olla seemneid, kus on mardikad küll sees, aga nad on surnud.