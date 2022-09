Kallinevat põllutehnikat tuleb pikalt oodata

Pikk tarneaeg

Kõige keerulisem on praegu Saksamaal, kust kõige rohkem tooteid Eestisse saabub. „Sel aastal on juhtunud, et klient on pidanud tellitud toodet kauem ootama,” kirjeldas Nelis. Samas nii pole läinud, et leping on allkirjastatud, aga masin Eestisse ei jõuagi. „Varem või hiljem on klient ikkagi toote kätte saanud.”