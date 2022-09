Pabulad, vaatlused ja bioanalüüsid annavad teada ulukite käekäigust

Karudel läheb hästi

Suurkiskjate kohta annavad tähtsat infot vaatlusandmed: jahimeestel on kohustus kindlateks tähtaegadeks isendi- ja jäljevaatlusandmeid esitada ja paljud neist esitavad infot juba otse metsast infosüsteemi JAHIS vahendusel. Et jahimeestel on soolakute ja peibutusplatside lähedale üles seatud tuhandeid rajakaameraid, on sageli andmetele lisatud fotod koos kuupäeva ja kellaajaga. „Nende andmete põhjal saadakse peamine info: palju on sel aastal poegadega emasloomi ja kui suured on pesakonnad.” See aitab hinnata asurkonna suurust ja prognoosida juurdekasvu.