Tammepuu vaigistas vaenlased

Robin Hoodi varjupaik?

Tugevus ja vastupidavus on teinud tammest lemmikmaterjali majade ehitusel üle maailma. Selle meekarva puitu on armastatud kaunistada nikerduste ja mustritega. Ungarlased on aastasadu eelistanud ehitada majadele tammepuust katus, sest lumerohketel talvedel pidas see hästi vastu. Ka veinivaate meisterdatakse Ungaris tihti just tammepuust: kerge töödelda, ei pragune, laseb veinil hingata ja annab meeldiva lisamaitse. Tammekoore keetmisel saadud toonikuga määriti hobuste nahka, kui rakmed olid seda hõõrunud.

Inglismaal on tamm rahvuspuu ning seda on kujutatud vappidel ja müntidel. Sherwoodi metsas seisab tamm, mille sees oli inglaste kinnitusel peidus Robin Hood koos oma väega. Kahtlustatakse küll, et see puu nii vana olla ei saa, sellest hoolimata on see kuulus turismiatraktsioon.

Kommentaar

Urmas Milvek

DexIN Mööbel, klienditeenindaja

Tammepuit on tugev, tihe, ilusa kiuga. Sellest tehtud mööbel on vastupidav.

Mööbliks sobib tammepuit igati: kõva pind, sirge korrapärane kiud mõningate ebakorrapärasustega, mis muudavad struktuuri huvitavamaks, iseloomulik värv ning puusüü joonis.

Valgest tammest valmistatakse põhiliselt dekoratiivset mööblit. Sel on ilus süü, puuduvad defektid ja see on suhteliselt odav. Punane tamm on keskmise tugevusega, punakaspruun, sirge süüga. Harilik tamm on jämedam, sel on kõva puit, mis on lainelise süü tõttu raskemini töödeldav. Kvaliteetne harilik tamm on kallis.

Selle puu lipulaev on sootamm – must tamm, mille puit on maailma kalleim. Need puud on lebanud aastasadu soodes, jõgedes vee all, mis on muutnud puu uskumatult kõvaks ja puit on värvunud tumepruuniks või mustaks. Sellest tehtud mööbel on eriti kallis just puidu omaduste ja vähesuse tõttu.

Kuna mööbliostjatele on mänd, kuusk või kask tihti liiga tavalised, soovivad nad midagi väärikamat, mida tammemööbel on. Kui tahta midagi ilusat ja kauakestvat, siis tammepuidust tooted peaks rahuldama ka nõudlikuma kliendi soovi. Kvaliteetselt valmistatud tammemööbel jääb kasutada ka tulevastele põlvedele.