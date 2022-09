Vello Mäss: Estonia huku otsene põhjus on ebaprofessionaalne laevaga ümberkäimine ekstreemsetes ilmastikutingimustes. Nii see on ja selle juurde jään!

Parvlaev Estonia uppus 1994. aasta 28. septembri öötundidel ja võttis 852 inimeselt elu. Laev kadus pinnalt tavatult kiirelt. See tundus uskumatuna, sest Estoniat pidasid paljud koguni uppumatuks.

Estonia hukk oli mõne jaoks kui küpsetusahi, kust tõmmati välja järjekordne vandenõuküpsetis. Uurimislaeva Mare kapten ja allveearheoloog Vello Mäss on alates sellest raputavast hukust saati jaganud arusaama, et selle põhjused on samad, mis huku kohta koostatud ametlik kokkuvõte ka välja tõi.