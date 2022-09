Euroopa on olnud ühtne seitsme sanktsioonipaketi koostamisel, mis näitasid ühtsust ning soovi Vladimir Putinile vastu astuda. Poliitiliselt teine suur saavutus kevadel-suvel oli anda meie Ukraina sõpradele Euroopa Liidu kandidaatriigi saatus. Me näitasime neile oma avatud meelt, et nad on teretulnud ja üks meie seast. See on märkimisväärne. Nüüd läheb kõik keerulisemaks, sest sõja hind jõuab meie kodanike energiaarvetele.