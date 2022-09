GRAAFIK ⟩ Nord Streami leke on käima pannud kliima- ja keskkonnapommi

Esialgsete konservatiivsete arvutuste järgi võib Nord Streami gaasijuhtmeist lekkida umbes 500 tonni metaani tunnis, vahendas uudisteagentuur Reuters. See tähendaks, et ööpäevaga lekiks torudest 12 000 tonni metaani, mis vastab 300 000 tonnile süsihappegaasi emissioonile.

Ainuüksi Nord Stream 2 torujuhtmes on ühtekokku 300 miljonit kuupmeetrit gaasi, mille mass on umbes 214 000 tonni. Sekkumata võiks see tühjeneda kahe-kolme nädala vältel ja tooks kaasa 5,4 miljoni tonni süsihappegaasi emissooni.