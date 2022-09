Luubi all ⟩ Muuseumid ja teatrid pimedaks ei jää. Veel?

Maateni jutust koorub välja mitu punkti. Kõigepealt see, et kui algab etenduste hooaeg, teater töötab intensiivsemalt, tuled ja prožektorid põlevad, võivad arved veelgi kerkida. Teiseks see, et arvestades Estonia suurust (aastased kulud 12–13 miljonit eurot), siis kuu või kaks suuremaid arveid maksta ei ole probleem. Aga kui see muutub pidevaks, elektrile lisandub ka suurem küttearve, siis tuleb olukord, kus aasta jooksul maksad «kommunaalide» eest juba pool miljonit eurot rohkem. Ja see on isegi Estonia jaoks, keda võiks ju nimetada jõukaks teatriks, midagi sellist, mis sunnib midagi oluliselt ümber vaatama.