Kui esiotsa said Ukrainast saabujad saarel peavarju hotellides, siis aprillist peale kujunes nende põhiliseks peatuskohaks endine Sõmera hooldekodu, kuhu sõjapõgenikke paigutas riik. Vald omakorda suunas neid Kogula endisesse eakatekodusse ning Leisi ja Orissaare ühiselamutesse. Nüüd elab suurem osa sõjapõgenikest – keda on Saaremaal ligikaudu 600 – erapindadel, mille nad on ise üürinud või mida on pakkunud tööandjad.