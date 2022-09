Haridusosakonna juhataja Urmas Treieli sõnul on Saaremaa koolides 109 ja lasteaedades 58 ukraina last. «Kevadel võtsime kohe tööle ühe ukrainlase, kes koordineeris ukraina laste kooliteed ja aitas ehitada süsteemi. Sügisest töötab ta Kuressaare Nooruse koolis,» rääkis Treiel. «Tema toel lõime kõigepealt infopunkti, siis ukraina klassi täiskasvanute gümnaasiumisse. Kevadel eeldasime, et umbes kolmandik peresid ja lapsi liigub kuhugi edasi või tagasi kodumaale, sellepärast otsustasime oodata poole augustini, et siis arvud selgemad oleksid. Selgus, et umbes kakskümmend läkski, kuid sama palju tuli ka juurde.»