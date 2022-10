Põlengus hukkunud naine jõudis just pensionile jääda

«Küünla panin põlema. See oli tema saatus ilmselt, ju see pidi nii olema,» ütles läheduses elav Ene. Ta on käinud nii Liana ema kui ka vanaema matustel. Hukkunu sõbrana oskas ta kirjeldada tuleroaks saanud majakese sisustust. Tuppa viinud uksest oli kadunuke jõudnud maja eeskotta, kust päästjad ta leidnud olid.