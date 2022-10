AK ⟩ Ukraina armee jätkab edukalt pealetungi

Kahes suunas käiva pealetungi tulemusena on peaaegu täielikult okupatsiooni alt vabastatud Harkivi oblast (Vene armee käes on veel väike nukk oblasti idaosas), Donetski oblasti põhjaosa Lõmani ja Svjatohirski ümbruses, esimesed külad Luhanski oblastis ning umbes 2000 ruutkilomeetrit Hersoni oblasti põhjaosas.

Donbassis liiguvad Ukraina väed Luhanski oblasti suurte linnade Sjevjerodonetski ja Lõssõtšanski poole. Vene armee okupeeris need linnad suvel. Enne nende linnade tagasivallutamist on ukrainlastel vaja hõivata veel Svatove linnake, mis on Vene vägede tähtis logistikasõlm. Edu sellel suunal avaks Ukraina vägedele võimaluse Luhanski oblasti põhjaosa vabastamiseks.