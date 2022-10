SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kas teha neljas vaktsiinidoos või mitte teha, selles on küsimus

Ometi ei kuule enam raadiost ja telekast juttu, et neljas süst on vajalik. Niisamuti pole näha ka reklaamtahvleid üleskutsega «Mina tegin neljanda süsti, tee sinagi!». Kevadest peale on hoopis räägitud, et inimene vastutab ise ja riik ei pea näpuga näitama, mida teha. On aga 20–60-aastastel neljandat koroonavaktsiini üldse vaja?

«Neljanda vaktsiinidoosi eesmärk on ennetada rasket haigust,» ütles immunoprofülaktika eksperdikomisjoni liige perearst Marje Oona Postimehele. «Noorematel inimestel, kellel ei ole kroonilisi haigusi ehk riskitegurit ja kes on juba saanud kolm vaktsiinidoosi, on raske koroona risk väike. Seetõttu soovitatakse neljandat doosi praegu neile, kellel on sellest olulist kasu. Teistel ei pruugi see kerget haigestumist ära hoida, kuigi teatud ajaks vaktsiin kindlasti vähendab mõõduka Covid-19 riski. Efekt jääb siiski lühiajaliseks ja me ei saa ju iga kahe kuu tagant lasta ennast süstida.»